Две маршрутки столкнулись на остановке в Ростове в борьбе за людей

От резкого удара стоящие в маршрутке №67 пассажиры упали. «Я больно ударилась о перила, но вроде ничего серьезного. Женщина, которая сидела спиной у водительского кресла, вообще чуть не вылетела в лобовое стекло», - сказала одна из очевидцев.