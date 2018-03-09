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Posted 9 марта 2018, 13:04

Published 9 марта 2018, 13:04

Modified 1 октября, 14:39

Updated 1 октября, 14:39

Две маршрутки столкнулись на остановке в Ростове в борьбе за людей

9 марта 2018, 13:04
Маршрутка №67 влетела в высаживающую на остановке пассажиров маршрутку №40 на площади Труженников в Ростове-на-Дону, передаёт корреспондент RostovGazeta.

ДТП произошло около половины третьего дня.

«Маршрутка №67 пыталась обогнать сороковую маршрутку, но врезалась в неё», - отметил один из пассажиров.

От резкого удара стоящие в маршрутке №67 пассажиры упали. «Я больно ударилась о перила, но вроде ничего серьезного. Женщина, которая сидела спиной у водительского кресла, вообще чуть не вылетела в лобовое стекло», - сказала одна из очевидцев.

Автомобили получили механические повреждения. Пассажиры не пострадали.

«Водители маршруток постоянно устраивают гонки. А мы страдаем», - подчеркнул мужчина-свидетель произошедшего.

Маршрутка №67 идет от 40-летия Победы до улицы Маршала Жукова на западном, маршрутка №40 движется от филиала часового завода "Витязь" до станции "Изумруд".

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