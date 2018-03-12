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Posted 12 марта 2018, 18:28

Published 12 марта 2018, 18:28

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Первое изображение кроссовера Acura RDX появилось в Сети

12 марта 2018, 18:28
Автопроизводитель Acura разместил в Интернете тизер кроссовера RDX следующего поколения, информирует издание Autonews.

"Авто разработают в Лос-Анджелесе. Оно получит турбомотор объемом 2 литра. У машины будет система полного привода", - говорится в публикации.

Отмечается, что появится и спортивная версия A-Spec. Некоторые стилистические элементы авто позаимствует в интерьере у концепт-кара Precision.

По данным издания, премьера модели состоится 28 марта в Нью-Йорке.

В РФ марка Acura не продается уже два года. Такое решение было принято из-за низкого спроса. Тогда в РФ были кроссовер RDX и седан TLX.

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#Общество#Новости
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