Прямой рейс в Грозный добавили из Ростова на весенне-летний период

Posted 12 марта 2018, 12:12
Published 12 марта 2018, 12:12
Modified 1 октября, 15:04
Updated 1 октября, 15:04
"Первый рейс с минимальной стоимостью билета в 888 рублей авиаперевозчик совершит 3 апреля", - сказано в сообщении.
Продажу билетов открыли в последние дни февраля.
Отмечается, что рейс Ростов - Грозный будет доступен 2 раза в неделю, во вторник и четверг. Время вылета из донской столицы в 09.55 мск, из Грозного - в 12.15 мск.
Кроме того, авиакомпания предлагает полеты в Уфу и Казань по 888 рублей в одну сторону.
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