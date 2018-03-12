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Posted 12 марта 2018, 12:12

Published 12 марта 2018, 12:12

Modified 1 октября, 15:04

Updated 1 октября, 15:04

Прямой рейс в Грозный добавили из Ростова на весенне-летний период

12 марта 2018, 12:12
Рейс из Ростова-на-Дону в Грозный и обратно добавила на весенне-летний период авиакомпания "Азимут", сообщается на сайте перевозчика.

"Первый рейс с минимальной стоимостью билета в 888 рублей авиаперевозчик совершит 3 апреля", - сказано в сообщении.

Продажу билетов открыли в последние дни февраля.

Отмечается, что рейс Ростов - Грозный будет доступен 2 раза в неделю, во вторник и четверг. Время вылета из донской столицы в 09.55 мск, из Грозного - в 12.15 мск.

Кроме того, авиакомпания предлагает полеты в Уфу и Казань по 888 рублей в одну сторону.

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