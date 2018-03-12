rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 марта 2018, 11:35

Published 12 марта 2018, 11:35

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Спортивные площадки в Ростове закрыли от бомжей и алкоголиков

12 марта 2018, 11:35
Новые спортивные площадки, которые были построены во дворах Ростова-на-Дону, закрыли от бомжей и пьяниц, чтобы те не использовали их не по назначению, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы администрации города.

Ранее одна из жительниц северного микрорайона города пожаловалась на то, что не может попасть на спортивную площадку с осени. Бабушки по соседству зимой ей сказали, что площадка откроется весной, а весной – что летом. Возмущенная горожанка опубликовала пост в соцсетях.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, все новые площадки в Ростове закрыты на ключ, который можно взять у тренера, ответственного за содержание площадки.

«Так как на реконструкцию этих площадок затрачены бюджетные средства, чтобы создать их на уровне, требуемом для занятия спортом, у каждой площадки есть информация с указанием времени ее открытия и телефоном тренера, который открывает ее. Все площадки закрыли от деструктивных субъектов, которые приходили на них не спортом занимаются, а использовали эту территорию для своих нужд», - пояснили в пресс-службе.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика