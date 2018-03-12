Спортивные площадки в Ростове закрыли от бомжей и алкоголиков

«Так как на реконструкцию этих площадок затрачены бюджетные средства, чтобы создать их на уровне, требуемом для занятия спортом, у каждой площадки есть информация с указанием времени ее открытия и телефоном тренера, который открывает ее. Все площадки закрыли от деструктивных субъектов, которые приходили на них не спортом занимаются, а использовали эту территорию для своих нужд», - пояснили в пресс-службе.