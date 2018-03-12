Спортивные площадки в Ростове закрыли от бомжей и алкоголиков

Posted 12 марта 2018, 11:35
Published 12 марта 2018, 11:35
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Ранее одна из жительниц северного микрорайона города пожаловалась на то, что не может попасть на спортивную площадку с осени. Бабушки по соседству зимой ей сказали, что площадка откроется весной, а весной – что летом. Возмущенная горожанка опубликовала пост в соцсетях.
Как пояснили в пресс-службе администрации города, все новые площадки в Ростове закрыты на ключ, который можно взять у тренера, ответственного за содержание площадки.
«Так как на реконструкцию этих площадок затрачены бюджетные средства, чтобы создать их на уровне, требуемом для занятия спортом, у каждой площадки есть информация с указанием времени ее открытия и телефоном тренера, который открывает ее. Все площадки закрыли от деструктивных субъектов, которые приходили на них не спортом занимаются, а использовали эту территорию для своих нужд», - пояснили в пресс-службе.