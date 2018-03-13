Около 500 млн руб потратят на оснащение поликлиник в Ростовской области

Она добавила, что в 2017 году в области ввели в эксплуатацию 97 подобных пунктов. Кроме того, еще почти 40 миллионов рублей потратят на закупку передвижных медкомплексов. Они понадобятся гражданам, которые живут в населенных пунктах с численностью менее 100 человек.Специалисты уже готовят техзадания. Также они определят муниципалитеты, где появятся медкомплексы и ФАПы.