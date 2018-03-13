Около 500 млн руб потратят на оснащение поликлиник в Ростовской области

Posted 13 марта 2018, 06:35
Published 13 марта 2018, 06:35
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
На покупку модульных конструкций врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) будет потрачено почти 40 миллионов рублей. Они заработают в муниципалитетах с числом жителей менее двух тысяч человек.
"Сейчас регион является лидером по количеству фельдшерско-акушерских пунктов, их более одной тысячи. Кроме того, был запущен процесс их обновления", - рассказала глава регионального Минздрава Татьяна Быковская.
Она добавила, что в 2017 году в области ввели в эксплуатацию 97 подобных пунктов. Кроме того, еще почти 40 миллионов рублей потратят на закупку передвижных медкомплексов. Они понадобятся гражданам, которые живут в населенных пунктах с численностью менее 100 человек.Специалисты уже готовят техзадания. Также они определят муниципалитеты, где появятся медкомплексы и ФАПы.
Ранее появились сведения, что для села Развильное, в котором единственная машина скорой находится в плохом состоянии, закупят два новых авто. Также в станице Мечетинской закупят школьный автобус.
Помимо этого, в Ростове к ЧМ по футболу будет отремонтирован травмпункт в Городской больнице №4.
Также стало известно, что в Ростове в 2019 году начнется ремонт неврологического отделения ростовской центральной городской больницы. Это решение принял губернатор Василий Голубев, на работы будет потрачено около 500 миллионов рублей.
Кроме того, губернатор назвал удачным покупку модульной конструкции, на базе которой создали инфекционное отделение. На эти цели потратили 110 миллионов рублей. Основной задачей комплекса является оказание экстренной и плановой помощи пациентам.