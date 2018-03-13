Роспотребнадзор начнет сам проверять ростовские интернет-магазины

Она добавила, что на сегодняшний день основанием для проверки интернет-магазина является жалоба от заявителя, именно в этом случае Роспотребнадзор может начать проверку. "Однако здесь тоже не все так просто, заявитель должен быть обязательно авторизован, анонимные жалобы не рассматриваются", - уточнила спикер.