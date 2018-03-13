Роспотребнадзор начнет сам проверять ростовские интернет-магазины

Posted 13 марта 2018, 12:32
Published 13 марта 2018, 12:32
Modified 1 октября, 15:31
Updated 1 октября, 15:31
"У Роспотребнадзора нет полномочий делать мониторинг Интернета, хотя есть уже изменения в законе, которые будут нам позволять в скором времени осуществлять мониторинг Интернета и на основании этого проводить проверки и предпринимать меры", - сообщила Живая.
Она добавила, что на сегодняшний день основанием для проверки интернет-магазина является жалоба от заявителя, именно в этом случае Роспотребнадзор может начать проверку. "Однако здесь тоже не все так просто, заявитель должен быть обязательно авторизован, анонимные жалобы не рассматриваются", - уточнила спикер.
Живая также рассказала, что число обращений на продажу товаров дистанционным способом не превышает 2% от общего числа поступивших обращений.
"Встречаются такие нарушения, как нарушение сроков доставки товаров, мошеннические схемы, когда человек заказывает телефон, а ему приходят гвозди, и такое было", - добавила спикер.
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