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Posted 14 марта 2018, 12:50

Published 14 марта 2018, 12:50

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Бывший полицейский осужден в Ростове за помощь в краже оружия

14 марта 2018, 12:50
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону суд приговорил к 3,5 года заключения бывшего полицейского, который помог коллеге украсть оружие, информирует региональное УСКР.

"Суд установил, что осужденный несколько раз давал поручения внештатному работнику полиции посещать комнату хранения оружия. Также он передавал ему ключи от сейфа", - говорится в публикации.

После этого внештатный сотрудник вместе с подельниками украл оружие и боеприпасы. После этого возбудили уголовное дело.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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#Новости Ростова#Новости
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