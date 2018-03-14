Бывший полицейский осужден в Ростове за помощь в краже оружия

Posted 14 марта 2018, 12:50
Published 14 марта 2018, 12:50
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
"Суд установил, что осужденный несколько раз давал поручения внештатному работнику полиции посещать комнату хранения оружия. Также он передавал ему ключи от сейфа", - говорится в публикации.
После этого внештатный сотрудник вместе с подельниками украл оружие и боеприпасы. После этого возбудили уголовное дело.
Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
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