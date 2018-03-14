rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 марта 2018, 06:26

Published 14 марта 2018, 06:26

Modified 1 октября, 13:50

Updated 1 октября, 13:50

Деньги взыскали с экс-следователя под Ростовом за фальсификацию документов

14 марта 2018, 06:26
В Новошахтинске Ростовской области с бывшего следователя взыскали сумму ущерба, причиненного фальсификацией доказательств по уголовному делу, информирует региональная прокуратура.

"В суд обратился прокурор города с требованием возместить ущерб, причиненный преступлением. Иск был передан в интересах Минфина. Все требования были удовлетворены", - говорится в публикации.

Ранее суд признал виновным мужчину в фальсификации доказательств по уголовному делу. Решение не вступило в законную силу.

До этого появилась информация, что в регионе будут судить бывшего полицейского, который получил взятку на сумму 500 тысяч рублей.

р1

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика