Деньги взыскали с экс-следователя под Ростовом за фальсификацию документов

Posted 14 марта 2018, 06:26
Published 14 марта 2018, 06:26
Modified 1 октября, 13:50
Updated 1 октября, 13:50
"В суд обратился прокурор города с требованием возместить ущерб, причиненный преступлением. Иск был передан в интересах Минфина. Все требования были удовлетворены", - говорится в публикации.
Ранее суд признал виновным мужчину в фальсификации доказательств по уголовному делу. Решение не вступило в законную силу.
До этого появилась информация, что в регионе будут судить бывшего полицейского, который получил взятку на сумму 500 тысяч рублей.
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