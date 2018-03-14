Новые электропоезда прибыли в Ростовскую область

Новый состав уже осмотрели глава региона Василий Голубев и гендиректор "РЖД" Олег Белозеров. Мероприятия прошли на вокзале в донской столице", - говорится в сообщении.
"Донской регион стал первым в РФ, кто получил новые поезда. До ЧМ по футболу появятся 12 составов, после спортмероприятия - еще шесть. В 2018 году пройдет обновление 70% электропоездов", - отметил Голубев.
Он добавил, что в регионе исчезнут составы, которые старше 2016 года. На закупку транспорта уйдет более четырех миллиардов рублей.Поезда четырехвагонной составности начнут ездить на участке от Ростова до Таганрога. Здесь обслуживается 35% всех пассажиров электропоездов в области.
В рамках подготовки к ЧМ проходят и другие мероприятия. К примеру завершились работы по обновлению вокзального комплекса. Появился новый досмотровый павильон, он способен пропускать две тысячи граждан в час. Поменялись фасад и интерьеры объекта.
Также теперь в кассовом зале организована электронная очередь. Прошла реконструкция зала повышенной комфортности.
Белозеров уверен, что вокзал стал более современным. Он первым из 30 подобных объектов, которые применят во время ЧМ, завершил модернизацию. Он соответствует мировым требованиям.Напомним, ЧМ состоится летом. В Ростове пройдет несколько матчей. К этому мероприятию в городе возвели новые стадион и аэропорт. Воздушная гавань функционирует с начала декабря 2017 года.