Новые электропоезда прибыли в Ростовскую область

Белозеров уверен, что вокзал стал более современным. Он первым из 30 подобных объектов, которые применят во время ЧМ, завершил модернизацию. Он соответствует мировым требованиям.Напомним, ЧМ состоится летом. В Ростове пройдет несколько матчей. К этому мероприятию в городе возвели новые стадион и аэропорт. Воздушная гавань функционирует с начала декабря 2017 года.