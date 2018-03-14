Водитель не поставил иномарку на ручник и влетел в авто ДПС в Ростове

"Происшествие произошло на переулке Днепровском в Первомайском районе. При несении службы сотрудники Госавтоинспекции на патрульном автомобиле остановились перед нерегулируемым пешеходным переходом. В этот момент произошло касание с автомобилем Doninvest, который выкатился на проезжую часть", - отметили в отделе пропаганды.