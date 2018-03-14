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Posted 14 марта 2018, 08:26

Published 14 марта 2018, 08:26

Modified 1 октября, 14:27

Updated 1 октября, 14:27

Водитель не поставил иномарку на ручник и влетел в авто ДПС в Ростове

14 марта 2018, 08:26
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону водитель иномарки забыл поставить авто на ручник и влетел в припаркованный автомобиль сотрудников ДПС, сообщил RostovGazeta представитель отдела пропаганды ГИБДД России по региону.

"Происшествие произошло на переулке Днепровском в Первомайском районе. При несении службы сотрудники Госавтоинспекции на патрульном автомобиле остановились перед нерегулируемым пешеходным переходом. В этот момент произошло касание с автомобилем Doninvest, который выкатился на проезжую часть", - отметили в отделе пропаганды.

Как сообщил RostovGazeta представитель отдела пропаганды, позже стало известно о том, что водитель 1978 года рождения забыл поставить свой автомобиль на ручник. Транспортные средства не получили никаких повреждений. ДТП не оформлялось.

#Новости Ростова#Новости
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