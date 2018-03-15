Морковь, картофель, капуста, яйца подорожали за неделю в Ростовской области

Posted 15 марта 2018, 06:03
Published 15 марта 2018, 06:03
Modified 1 октября, 14:25
Updated 1 октября, 14:25
Так, по данным Ростовстата, в считанные дни на 2,5% в среднем подорожал картофель, на 2,1% - белокочанная капуста, на 1,3% - куриные яйца, на 1% - репчатый лук и на 0,8% - яблоки.
Также на 0,4% подорожали колбасы, масло сливочное, молоко и рис, на 0,2% - сметана и творог.
Ранее сообщалось, что инфляция в феврале в Ростовской области составила 0,9%. При этом наибольший скачок цен отмечается в сегменте продовольственных товаров — 1,7%. Плодовоовощная продукция с начала года подорожала в среднем на 14,4%.
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