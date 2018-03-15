На девять "точек роста" разделят Ростовскую область

Разделение на округа проведут в рамках "Стратегии-2030" для организации сбалансированной системы сельского и городского расселения. В результате жителям каждого округа станут доступнее услуги здравоохранения, образования, посещения объектов культуры и спорта за счет оптимизации транспортной и прочей инфраструктуры.