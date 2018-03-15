На девять "точек роста" разделят Ростовскую область

Posted 15 марта 2018, 11:35
Published 15 марта 2018, 11:35
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"В каждом из округов выделят центры, которые станут доступными пунктами социально-культурного обслуживания жителей территории", - сказано в сообщении.
В частности, в роли центров округов выбрали Шахты, Каменск-Шахтинский, Сальск, Морозовск, Волгодонск, Миллерово, Вешенскую, Ремонтное и Ростов.
Разделение на округа проведут в рамках "Стратегии-2030" для организации сбалансированной системы сельского и городского расселения. В результате жителям каждого округа станут доступнее услуги здравоохранения, образования, посещения объектов культуры и спорта за счет оптимизации транспортной и прочей инфраструктуры.
Последнюю достигнут путем привлечения инвестиций в центры каждого выделенного округа.
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