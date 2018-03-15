УК наказали в Шахтах за сосульки на крышах домов

Posted 15 марта 2018, 06:53
Published 15 марта 2018, 06:53
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"Было установлено, что на крышах восьми многоквартирных домов есть сосульки и наледь. Кроме того, они не очищались от снега", - говорится в публикации.
Отмечается, что руководителям организаций "Прогресс", "Вега", "Жилсервис" внесли представление с требованием устранить недочеты. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
Недочеты были зафиксированы во время проверки.
Ранее появились сведения, что в Ростове будут штрафовать владельцев торговых точек и заведений общественного питания, не убирающих снег с прилегающей территории.
р1