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Posted 15 марта 2018, 06:53

Published 15 марта 2018, 06:53

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

УК наказали в Шахтах за сосульки на крышах домов

15 марта 2018, 06:53
В Шахтах Ростовской области три управляющие компании занимались содержанием жилых домов с нарушением требований законодательства, информирует региональная прокуратура.

"Было установлено, что на крышах восьми многоквартирных домов есть сосульки и наледь. Кроме того, они не очищались от снега", - говорится в публикации.

Отмечается, что руководителям организаций "Прогресс", "Вега", "Жилсервис" внесли представление с требованием устранить недочеты. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Недочеты были зафиксированы во время проверки.

Ранее появились сведения, что в Ростове будут штрафовать владельцев торговых точек и заведений общественного питания, не убирающих снег с прилегающей территории.

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