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Posted 16 марта 2018, 06:28

Published 16 марта 2018, 06:28

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Экскурсоводов и гидов-переводчиков обучат в Ростове к ЧМ-2018

16 марта 2018, 06:28
В Ростове-на-Дону в рамках подготовки к ЧМ по футболу в 2018 году организуют бесплатное обучение для экскурсоводов и гидов-переводчиков, информирует горадминистрация.

"Активисты смогут обучиться специфике работы с иностранными экскурсионными группами. Курс рассчитан на граждан, которые знают иностранный язык на высоком уровне", - говорится в публикации.

Отмечается, что поучаствовать в обучении может любой желающий. Для этого необходимо предварительно записаться. Занятия будут проходить на улице Большой Садовой, 126.

Обучение состоится 19, 26 марта, а также 2 и 16 апреля с 18.00 мск до 21.00.

ЧМ пройдет летом текущего года.

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