Экскурсоводов и гидов-переводчиков обучат в Ростове к ЧМ-2018

Posted 16 марта 2018, 06:28
Published 16 марта 2018, 06:28
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"Активисты смогут обучиться специфике работы с иностранными экскурсионными группами. Курс рассчитан на граждан, которые знают иностранный язык на высоком уровне", - говорится в публикации.
Отмечается, что поучаствовать в обучении может любой желающий. Для этого необходимо предварительно записаться. Занятия будут проходить на улице Большой Садовой, 126.
Обучение состоится 19, 26 марта, а также 2 и 16 апреля с 18.00 мск до 21.00.
ЧМ пройдет летом текущего года.
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