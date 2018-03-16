Экскурсоводов и гидов-переводчиков обучат в Ростове к ЧМ-2018

В Ростове-на-Дону в рамках подготовки к ЧМ по футболу в 2018 году организуют бесплатное обучение для экскурсоводов и гидов-переводчиков, информирует горадминистрация.

"Активисты смогут обучиться специфике работы с иностранными экскурсионными группами. Курс рассчитан на граждан, которые знают иностранный язык на высоком уровне", - говорится в публикации. Отмечается, что поучаствовать в обучении может любой желающий. Для этого необходимо предварительно записаться. Занятия будут проходить на улице Большой Садовой, 126. Обучение состоится 19, 26 марта, а также 2 и 16 апреля с 18.00 мск до 21.00. ЧМ пройдет летом текущего года. р1