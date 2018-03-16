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Posted 16 марта 2018, 09:01

Published 16 марта 2018, 09:01

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Ростовчане увидят 30-залповый салют в День Победы

16 марта 2018, 09:01
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону во время празднования 9 Мая будет произведен 30-залповый салют, информирует правительство региона.

"Салют начнется в 22.00 мск в окрестностях микрорайона Суворовский. Выстрелы будут производиться из 12 артиллерийских орудий и четырех салютных установок", - говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас в регионе живут свыше 37 тысяч ветеранов. В этот день организуют театрализованные представления, киносеансы, праздничные и спортивные мероприятия.

Также 9 Мая состоятся военные парады и шествия "Бессмертного полка". Проедет колонна из празднично украшенных автобусов с ветеранами.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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