Карпин не ждал, что игроки "Ростова" будут падать в матче против "Арсенала

Posted 17 марта 2018, 14:55
Published 17 марта 2018, 14:55
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"Сработал план, который был на игру. Однако помешали индивидуальные ошибки. В планах не было, чтобы кто-то падал", - рассказал Карпин.
Он добавил, что не очень приятно было играть в холодную погоду. По его мнению, такая погода в марте не очень нормальное явление.
Матч прошел в субботу в Туле и завершился со счетом 2:2. Уже на восьмой минуте "Ростову" удалось забить гол в пустые ворота. Однако счет сравнялся на 14 минуте. Второй гол за "Ростов" снова забил Алексей Ионов.
Матч прошел в рамках чемпионата РФ. В турнирной таблице ростовчане находятся на 10 месте.
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