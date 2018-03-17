Карпин не ждал, что игроки "Ростова" будут падать в матче против "Арсенала

Матч прошел в субботу в Туле и завершился со счетом 2:2. Уже на восьмой минуте "Ростову" удалось забить гол в пустые ворота. Однако счет сравнялся на 14 минуте. Второй гол за "Ростов" снова забил Алексей Ионов.