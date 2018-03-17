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Posted 17 марта 2018, 14:55

Published 17 марта 2018, 14:55

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Карпин не ждал, что игроки "Ростова" будут падать в матче против "Арсенала

17 марта 2018, 14:55
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин после игры с "Арсеналом" рассказал, что не ожидал, что кто-то будет падать, сообщается на сайте ростовского клуба.

"Сработал план, который был на игру. Однако помешали индивидуальные ошибки. В планах не было, чтобы кто-то падал", - рассказал Карпин.

Он добавил, что не очень приятно было играть в холодную погоду. По его мнению, такая погода в марте не очень нормальное явление.

Матч прошел в субботу в Туле и завершился со счетом 2:2. Уже на восьмой минуте "Ростову" удалось забить гол в пустые ворота. Однако счет сравнялся на 14 минуте. Второй гол за "Ростов" снова забил Алексей Ионов.

Матч прошел в рамках чемпионата РФ. В турнирной таблице ростовчане находятся на 10 месте.

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