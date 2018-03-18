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Posted 18 марта 2018, 13:58

Published 18 марта 2018, 13:58

Modified 1 октября, 12:54

Updated 1 октября, 12:54

Иностранные наблюдатели отметили очереди на избирательных участках на Дону

18 марта 2018, 13:58
В Ростовской области на некоторых участках удалось увидеть очереди за избирательными бюллетенями, сообщил RostovGazeta депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Ищенко.

"Были в Неклиновском районе, посетили там несколько участков, и на самом деле увидели очереди за избирательным бюллетенями", - сообщил Ищенко.

Также спикер рассказал, что, по мнению сторожил избирательного процесса, в Ростовской области явка составит около 70%.

Выборы президента России проходят в воскресенье, избирательные участки закроются в 20.00.

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