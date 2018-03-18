На севере Ростовской области мешает голосовать гололед

"Есть некоторые проблемы на севере, за Каменском в сторону Миллерова. Большой гололед", - сказал он. По словам председателя, люди подъезжают, несмотря на сложные дорожные условия. "Очень активно голосуют, у людей хорошее настроение, так что будем надеяться, что в таком же рабочем ритме выборы будут продолжаться", - отметил Кущев.