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Posted 18 марта 2018, 10:04

Published 18 марта 2018, 10:04

Modified 1 октября, 13:48

Updated 1 октября, 13:48

На севере Ростовской области мешает голосовать гололед

18 марта 2018, 10:04
В день выборов президента страны на севере Ростовской области образовались сложные дорожные условия из-за гололеда, сообщил председатель Общественной палаты Ростовской области Вячеслав Кущев.

"Есть некоторые проблемы на севере, за Каменском в сторону Миллерова. Большой гололед", - сказал он. По словам председателя, люди подъезжают, несмотря на сложные дорожные условия. "Очень активно голосуют, у людей хорошее настроение, так что будем надеяться, что в таком же рабочем ритме выборы будут продолжаться", - отметил Кущев.

Выборы президента России проходят в воскресенье, избирательные участки закроются в 20.00. Явка в регионе на момент 10.00 превысила показатели 2012 года на 3%, сообщил областной Избирком.

#Политика#Новости
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