Ростовчане не смогут добраться в Платов после открытия крымского моста

Posted 19 марта 2018, 07:02
Published 19 марта 2018, 07:02
Modified 1 октября, 13:41
Updated 1 октября, 13:41
"Надо понимать, что в конце года откроется мост на Крым, и понятно, что все это движение будет проходить как раз мимо аэропорта Платов. У нас там есть узкое горлышко, и все, кто движется в сторону Сочи, Ставрополя, Элисты, а потом и Крыма, все встанут там", - считает он.
По мнению Теплицкого, пассажиров нужно защитить от пробок на пути к аэропорту и из него. "Пассажирам будет очень тяжело добираться в аэропорт. Этот большой транспортный поток будет им мешать", - полагает Теплицкий.
Замминистра транспорта региона Сергей Ушаков проблем к подъезду к новому аэропорту не увидел. Как значится в его ответе на официальный запрос RostovGazeta, менять схему движения общественного транспорта из Ростова в Платов в ближайшее время не планируется. По его словам, в планах нет также строительства альтернативных подъездов к новому аэропорту, в том числе и платных.
Ранее Ушаков также отметил, что в скором времени нынешняя подъездная дорога к Платову будет доведена до первой категории. Первая категория дороги – это магистрали с шириной проезжей части не менее 15 метров и разделительной полосой. В каждом направлении предусмотрено минимум по две полосы движения с шириной свыше 3,75 метра. Пропускная способность такой дороги – порядка семи тысяч машин в день.
Напомним, сейчас в Платов ведут две подъездные дороги с северной и южной стороны. По ним ходят два маршрута №285 и №286 от Главного автовокзала и Пригородного автовокзала Ростова соответственно. Во втором квартале этого года маршрутки заменят на автобусы большой вместимости.
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