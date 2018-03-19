Ростовчане не смогут добраться в Платов после открытия крымского моста

"Надо понимать, что в конце года откроется мост на Крым, и понятно, что все это движение будет проходить как раз мимо аэропорта Платов. У нас там есть узкое горлышко, и все, кто движется в сторону Сочи, Ставрополя, Элисты, а потом и Крыма, все встанут там", - считает он.