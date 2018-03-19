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Posted 19 марта 2018, 15:28

Published 19 марта 2018, 15:28

Modified 1 октября, 14:09

Updated 1 октября, 14:09

Сорвавшийся с высоты гимнаст из цирка Запашного умер перед дорогой в Ростов

19 марта 2018, 15:28
Сорвавшийся в конце февраля с высоты гимнаст из цирка Мстислава Запашного Антон Мартынов умер перед транспортировкой в Ростов-на-Дону, сообщается в соцсетях цирка.

"У Мартынова остановилось сердце в ночь на понедельник, - сказано в сообщении.

Со дня трагедии до 14 марта пострадавший лежал в отделении реанимации Элисты со множественными переломами и черепно-мозговой травмой. По данным СМИ, падение произошло и-за плохо закрепленного карабина.

Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.

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