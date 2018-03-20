Автоинструменты и велосипеды запретят проносить на фестиваль ЧМ в Ростове

Posted 20 марта 2018, 08:30
Published 20 марта 2018, 08:30
Modified 1 октября, 13:42
Updated 1 октября, 13:42
На площадке будет запрещен транспорт, кроме машины для вывоза мусора, уборочной техники, транспорта, обслуживающего программные мероприятия.
Также запрещено будет проносить баннеры, флаги, автомобильные инструменты. Посетителей будут проверять на входе. Если у них обнаружат запрещенные предметы, то их придется сдать в камеру хранения.
Также нельзя приносить с собой газы, оружие, ножи, огнеопасные вещества и радиоактивные материалы. Гражданам, которые не захотят предъявить на досмотр вещи, откажут в посещении мероприятия.
Фестиваль будет проходить с 14 июня по 15 июля во время игр чемпионата.
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