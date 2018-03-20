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Posted 20 марта 2018, 08:30

Published 20 марта 2018, 08:30

Modified 1 октября, 13:42

Updated 1 октября, 13:42

Автоинструменты и велосипеды запретят проносить на фестиваль ЧМ в Ростове

20 марта 2018, 08:30
В Ростове-на-Дону при подготовке к ЧМ по футболу в 2018 году на охрану "Фестиваля болельщиков" планируется потратить 35 миллионов рублей, местным жителям запретят проносить с собой различные предметы, сообщается на сайте госзакупок.

На площадке будет запрещен транспорт, кроме машины для вывоза мусора, уборочной техники, транспорта, обслуживающего программные мероприятия.

Также запрещено будет проносить баннеры, флаги, автомобильные инструменты. Посетителей будут проверять на входе. Если у них обнаружат запрещенные предметы, то их придется сдать в камеру хранения.

Также нельзя приносить с собой газы, оружие, ножи, огнеопасные вещества и радиоактивные материалы. Гражданам, которые не захотят предъявить на досмотр вещи, откажут в посещении мероприятия.

Фестиваль будет проходить с 14 июня по 15 июля во время игр чемпионата.

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