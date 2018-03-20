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Posted 20 марта 2018, 06:36

Published 20 марта 2018, 06:36

Modified 1 октября, 14:45

Updated 1 октября, 14:45

На Дону в 2018 году проверят только те УК, к которым есть претензии

20 марта 2018, 06:36
Госжилинспекция в Ростовской области в 2018 году проведет проверку только в тех управляющих компаниях, работа которых вызывает нарекания, пишет правительство региона.

"С 2018 года при формировании списка плановых проверок будет применяться риск-ориентированный подход. На этот год назначена 81 проверка, в том числе в 57 случаях проверят управляющие компании", - сказано в сообщении.

Также будут проводиться внеплановые проверки по обращениям местных жителей. Критериями риск-ориентированного подхода станет число требований об устранении нарушений, которые не были выполнены.

Отмечается, что в группе высокого риска находятся 17 организаций. К ним относятся "МУП ЖЭУ-5", "Веста-1", "Спецстрой".

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