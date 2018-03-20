Суд Ростова оштрафовал сторонника Собчак, мешавшего голосованию

По данным самого Приходько, его обвинили в том, что он подошел к столу "на полтора метра и мог запомнить персональные данные избирателей, а потом распространить". "Мы обжалуем решение суда. Всю информацию мы передаем в московский штаб, и там сейчас готовят (документы - прим. ред.) юристы. Мы считаем это решение незаконным", - сообщил пресс-секретарь ростовского штаба Ксении Собчак Максим Попов.