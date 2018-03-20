Суд Ростова оштрафовал сторонника Собчак, мешавшего голосованию

Posted 20 марта 2018, 10:04
Published 20 марта 2018, 10:04
Modified 1 октября, 14:17
Updated 1 октября, 14:17
"В понедельник мировым судьей рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Приходько по статье 5.69 КоАП РФ. Назначено наказание в виде двух тысяч рублей", - сказал представитель суда. Он пояснил, что статья подразумевает вмешательство в работу избирательной комиссии, либо создание помех голосованию.
По данным самого Приходько, его обвинили в том, что он подошел к столу "на полтора метра и мог запомнить персональные данные избирателей, а потом распространить". "Мы обжалуем решение суда. Всю информацию мы передаем в московский штаб, и там сейчас готовят (документы - прим. ред.) юристы. Мы считаем это решение незаконным", - сообщил пресс-секретарь ростовского штаба Ксении Собчак Максим Попов.
Выборы президента России прошли в воскресенье. По данным областной избирательной комиссии, нарушений, которые могли повлиять на результаты голосования, не обнаружено. Однако с участков были удалены 12 наблюдателей, которые, по предварительным данным, предоставили поддельные удостоверения.
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