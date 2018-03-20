В 1,5 раза меньше стали умирать от наркотиков в Ростовской области

"Было зарегистрировано 23 случая смертельных отравлений наркотическими и психотропными веществами в 2017 году. Это на 56,5% ниже по отношению к показателям 2016 года, когда было 36 смертей, и на 113% по отношению к 2015 году с 49 случаями отравления", ― рассказала Чувенкова.