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Posted 20 марта 2018, 08:33

Published 20 марта 2018, 08:33

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

В 1,5 раза меньше стали умирать от наркотиков в Ростовской области

20 марта 2018, 08:33
Число смертей от наркотиков уменьшилось в полтора раза в 2017 году в Ростовской области, рассказала корреспонденту RostovGazeta исполняющая обязанности главного врача Наркологического диспансера Ростовской области Татьяна Чувенкова.

"Было зарегистрировано 23 случая смертельных отравлений наркотическими и психотропными веществами в 2017 году. Это на 56,5% ниже по отношению к показателям 2016 года, когда было 36 смертей, и на 113% по отношению к 2015 году с 49 случаями отравления", ― рассказала Чувенкова.

Она добавила, что летальный исход чаще всего наступал от веществ, в состав которых входило не одно, а несколько препаратов опийного ряда.

Препараты опийного ряда блокируют и стимулируют центральную нервную систему и желудочно-кишечный тракт. Результатом их употребления чаще всего становится угнетение и остановка дыхания. К опиоидам относятся такие вещества, как героин и морфин.

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