Авторынок Ростовской области вырос на 19% в 2018 году

По этому показателю область заняла десятую строчку в списке российских регионов. Традиционно, тройку лидеров регионов по объему рынка новых авто составили Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург с показателями 28,4 тысячи, 15,9 тысячи и 13,1 тысячи машин соответственно. Кроме того в десятку вошли такие регионы как Татарстан, Краснодарский край, Башкортостан, Самарская, Свердловская и Челябинская области.