Авторынок Ростовской области вырос на 19% в 2018 году

Posted 22 марта 2018, 06:13
Published 22 марта 2018, 06:13
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Так, по сравнению с данными за первые два месяца 2017 года объем регионального рынка новых авто вырос на 19,2%. При этом доля донского региона в общем объеме российского авторынка составила 2,7%.
По этому показателю область заняла десятую строчку в списке российских регионов. Традиционно, тройку лидеров регионов по объему рынка новых авто составили Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург с показателями 28,4 тысячи, 15,9 тысячи и 13,1 тысячи машин соответственно. Кроме того в десятку вошли такие регионы как Татарстан, Краснодарский край, Башкортостан, Самарская, Свердловская и Челябинская области.
Всего в России за первых два месяца 2018 года было продано 195,4 тысячи новых автомобилей, что на 21,7% больше прошлогоднего результата.
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