Экс-полицейский в Таганроге завел дело для "выполнения показателей"

Posted 22 марта 2018, 06:33
Published 22 марта 2018, 06:33
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
"Было установлено, что подозреваемый привлек к административной ответственности мужчину за распитие алкоголя в запрещенных местах. Однако потерпевший в это время находился на работе на судне", - сказано в сообщении.
Отмечается, что из-за неоднократных нарушений дисциплины полицейский был уволен. Дела завели по фактам превышения полномочий и служебного подлога.
Теперь мужчине грозит до четрех лет лишения свободы. Ход расследования дела находится под контролем прокуратуры.
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