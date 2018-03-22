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Posted 22 марта 2018, 06:33

Published 22 марта 2018, 06:33

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Экс-полицейский в Таганроге завел дело для "выполнения показателей"

22 марта 2018, 06:33
В Таганроге Ростовской области завели уголовное дело в отношении бывшего полицейского, который незаконно привлек к ответственности мужчину, чтобы завысить показатели своей деятельности, информирует региональная прокуратура.

"Было установлено, что подозреваемый привлек к административной ответственности мужчину за распитие алкоголя в запрещенных местах. Однако потерпевший в это время находился на работе на судне", - сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за неоднократных нарушений дисциплины полицейский был уволен. Дела завели по фактам превышения полномочий и служебного подлога.

Теперь мужчине грозит до четрех лет лишения свободы. Ход расследования дела находится под контролем прокуратуры.

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#Общество#Новости
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