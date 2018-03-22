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Posted 22 марта 2018, 09:12

Published 22 марта 2018, 09:12

Modified 1 октября, 15:27

Updated 1 октября, 15:27

Обслуживание газонов стадионов ЧМ-2018 обойдется Ростову в 26 млн рублей

22 марта 2018, 09:12
На комплексное обслуживание натурального газона трех стадионов с целью приведения их к стандартам FIFA в Ростове-на-дону выделили 26 миллионов рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

"Подрядчик должен с момента подписания договора до конца 2018 года обеспечивать полное техобслуживание газонов стадионов "Труд", "Олимп-2" "Локомотив", - сказано в документации.

Для подготовки поля к тренировочному процессу в соответствии с требованиями FIFA исполнитель должен проводить постоянный мониторинг качества травы и реализовывать комплексные мероприятия для его улучшения.

Напомним, к предстоящему Чемпионату мира по футболу 2018 года в Ростове отремонтировали ряд стадионов и построили современную "Ростов-Арену".

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