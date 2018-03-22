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Posted 22 марта 2018, 07:01

Published 22 марта 2018, 07:01

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Поселок для многодетных построят в Ростовской области

22 марта 2018, 07:01
В Ростовской области прорабатывается решение о строительстве поселка для многодетных семей, он появится в Аксайском районе, пишет региональное правительство.

"Поселок появится на землях, которые были выданы многодетным. В короткие сроки планируется создать внешнюю и внутрипоселковую инфраструктуру", - сказано в сообщении.

"Выбранный для реализации проекта участок позволяет в достаточно короткие сроки создать всю необходимую внешнюю и внутрипоселковую инфраструктуру", - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш.

В данный момент рассматривается возможность проведения электричества в эту зону. Кроме того, к территории могут присоединить сети водоснабжения и водоотведения, которые появились в рамках возведения аэропорта Платов.

Кроме того, были найдены способы по включению территорий в дорожную систему района. Проходят мероприятия по организации внутриплощадочной инфраструктуры.

Инициативные группы многодетных семей одобрили идею о реализации проекта. Теперь они будут вести совместную работу с властями.

Напомним, по закону, многодетные семьи имеют право на бесплатное получение земельных участков для возведения жилья. В области за время существования программы обладателями участков стали примерно 16 тысяч семей. В том числе 3,3 тысячи участков передали в 2017 году.

Ранее появились сведения, что в области молодым семьям начали выдавать свидетельства о праве на получение бюджетных субсидий. Их могут также получить и многодетные. Им предоставляется господдержа в виде субсидирования процентных ставок по жилищным кредитам в размере 10% годовых в течение пяти лет.

В минувшем году такая помощь была оказана свыше 880 гражданам. В текущем году субсидии получат 900 человек.

#Общество#Новости
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