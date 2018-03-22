Поселок для многодетных построят в Ростовской области

Posted 22 марта 2018, 07:01
Published 22 марта 2018, 07:01
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
"Поселок появится на землях, которые были выданы многодетным. В короткие сроки планируется создать внешнюю и внутрипоселковую инфраструктуру", - сказано в сообщении.
"Выбранный для реализации проекта участок позволяет в достаточно короткие сроки создать всю необходимую внешнюю и внутрипоселковую инфраструктуру", - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш.
В данный момент рассматривается возможность проведения электричества в эту зону. Кроме того, к территории могут присоединить сети водоснабжения и водоотведения, которые появились в рамках возведения аэропорта Платов.
Кроме того, были найдены способы по включению территорий в дорожную систему района. Проходят мероприятия по организации внутриплощадочной инфраструктуры.
Инициативные группы многодетных семей одобрили идею о реализации проекта. Теперь они будут вести совместную работу с властями.
Напомним, по закону, многодетные семьи имеют право на бесплатное получение земельных участков для возведения жилья. В области за время существования программы обладателями участков стали примерно 16 тысяч семей. В том числе 3,3 тысячи участков передали в 2017 году.
Ранее появились сведения, что в области молодым семьям начали выдавать свидетельства о праве на получение бюджетных субсидий. Их могут также получить и многодетные. Им предоставляется господдержа в виде субсидирования процентных ставок по жилищным кредитам в размере 10% годовых в течение пяти лет.
В минувшем году такая помощь была оказана свыше 880 гражданам. В текущем году субсидии получат 900 человек.