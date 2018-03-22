Поселок для многодетных построят в Ростовской области

Ранее появились сведения, что в области молодым семьям начали выдавать свидетельства о праве на получение бюджетных субсидий. Их могут также получить и многодетные. Им предоставляется господдержа в виде субсидирования процентных ставок по жилищным кредитам в размере 10% годовых в течение пяти лет.