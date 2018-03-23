Более 10 больных жителей Шахт лишили водительских прав

Posted 23 марта 2018, 06:18
Published 23 марта 2018, 06:18
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"Надзорное ведомство провело проверку. Выяснилось, что у 13 граждан есть медицинские противопоказания", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в суд передали 13 исков с требованием лишить автолюбителей прав. Все требования были удовлетворены.
Ранее в регионе суд постановил лишить водительских прав мужчину, который страдает хроническим психическим расстройством. Теперь права аннулированы.
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