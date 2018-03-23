Более 10 больных жителей Шахт лишили водительских прав

В Шахтах Ростовской области суд постановил лишить водительских прав 13 местных жителей, у которых есть медицинские противопоказания к управлению транспортом, информирует прокуратура региона.

"Надзорное ведомство провело проверку. Выяснилось, что у 13 граждан есть медицинские противопоказания", - сказано в сообщении. Отмечается, что в суд передали 13 исков с требованием лишить автолюбителей прав. Все требования были удовлетворены. Ранее в регионе суд постановил лишить водительских прав мужчину, который страдает хроническим психическим расстройством. Теперь права аннулированы. р1