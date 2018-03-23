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Posted 23 марта 2018, 10:59

Published 23 марта 2018, 10:59

Modified 1 октября, 14:41

Updated 1 октября, 14:41

Квадрокоптеры задействуют в обеспечении безопасности на ЧМ-2018 в Ростове

23 марта 2018, 10:59
Следить за безопасностью во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в Ростове-на-Дону будут при помощи квадрокоптеров, сообщил замкомандующего Южным округом Росгвардии, полковник Александр Голосов.

"При формировании подразделения воинских частей Росгвардии определены приоритеты, в том числе и технические возможности средств разведки, обнаружения, физического воздействия на те или иные моменты, которые могут возникнуть. Будем привлекать различные летательные аппараты, квадрокоптеры и так далее", - заявил Голосов.

Сколько квадрокоптеров планируют задействовать при проведении чемпионата мира Голосов не уточнил, но отметил, что их количества достаточно, чтобы гарантировать безопасность гостей и жителей города и выявлять очаги напряженности.

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