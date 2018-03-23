Ростовское "СМУ-12" вновь оштрафовали за нарушения прав дольщиков

Posted 23 марта 2018, 14:26
Published 23 марта 2018, 14:26
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
"Надзорный орган в своем решении указал на то, что "СМУ-12" неоднократно привлекалось за нарушения правил строительства, указав, что при привлечении средств дольщиков на объекте улице Галицкого, 39, 39а находится лишь котлован и никаких работ не ведется", - сказано в документах.
Кроме того, застройщик не разместил информацию об экспертизе проектной документации, изменениях в проектной декларации, избранном способе обеспечения исполнения обязательств по договору о долевом участии, договоре поручительства, фотографии объекта.
За указанные нарушения Госстройнадзор вынес решение о штрафе в размере 200 тысяч рублей, с которым "СМУ-12" не согласилась и подала заявление в Арбитражный суд.
Рассмотрев обстоятельства дела, суд оставил решение надзорного органа в силе.
Напомним, главу "СМУ-12" обвинили в мошенничестве по делу обманутых дольщиков в Таганроге, которые внесли на строительство дома 35 миллионов рублей, но стройка так и не началась.
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