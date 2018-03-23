Ростовское "СМУ-12" вновь оштрафовали за нарушения прав дольщиков

"Надзорный орган в своем решении указал на то, что "СМУ-12" неоднократно привлекалось за нарушения правил строительства, указав, что при привлечении средств дольщиков на объекте улице Галицкого, 39, 39а находится лишь котлован и никаких работ не ведется", - сказано в документах.