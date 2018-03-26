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Posted 26 марта 2018, 18:11

Published 26 марта 2018, 18:11

Modified 1 октября, 14:42

Updated 1 октября, 14:42

Автовышку задействовали в тушении пожара в центре Ростова

26 марта 2018, 18:11
В Ростове-на-Дону пожарным пришлось задействовать автовышку для тушения возгорания четырехэтажного дома на улице Социалистической, передает корреспондент RostovGazeta.

"Специалисты применили автовышку. Изначально загорелась квартира на третьем этаже, после чего огонь перекинулся на четвертый этаж", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел в понедельник вечером. Спасателям пришлось эвакуировались более 50 жильцов. Информации о пострадавших не поступало.

В доме четыре этажа и несколько подъездов. На месте происшествия находятся более 10 единиц пожарной техники.

Причина произошедшего на данный момент неизвестна.

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