Количество читателей книг увеличилось на 9 тыс человек в Ростове за год

Проект "Библиотека в кармане" в Ростове-на-Дону был запущен в 2015 году. Сегодня каталог проекта насчитывает более 400 отечественных и зарубежных произведений. Доступ к ним можно получить через просканированный телефоном QR-код, который располагается на стенде проекта, либо на сайте Централизованной библиотечной системы Ростова-на-Дону.