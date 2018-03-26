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Posted 26 марта 2018, 13:34

Published 26 марта 2018, 13:34

Modified 28 ноября, 21:24

Updated 28 ноября, 21:24

Количество читателей книг увеличилось на 9 тыс человек в Ростове за год

26 марта 2018, 13:34
Сюжет
Новости Ростова
Количество читателей книг увеличилось на девять тысяч в Ростове-на-Дону за 2017 год, рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.

"Растет общекультурный уровень ростовчан. Благодаря библиотечным проектам, проекту "Библиотека в кармане", буккроссингу на девять тысяч человек увеличилось число читателей",― рассказал мэр города.

Проект "Библиотека в кармане" в Ростове-на-Дону был запущен в 2015 году. Сегодня каталог проекта насчитывает более 400 отечественных и зарубежных произведений. Доступ к ним можно получить через просканированный телефоном QR-код, который располагается на стенде проекта, либо на сайте Централизованной библиотечной системы Ростова-на-Дону.

Буккроссинг ― процесс обмена книгами между незнакомыми людьми. Человек оставляет свою книгу в общественном месте, чтобы другие люди могли безвозмездно взять почитать ее себе.

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