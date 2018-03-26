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Posted 26 марта 2018, 17:55

Published 26 марта 2018, 17:55

Modified 1 октября, 14:41

Updated 1 октября, 14:41

Крупный пожар в многоэтажке в центре Ростова локализовали

26 марта 2018, 17:55
Крупный пожар, который произошел в понедельник вечером по улице Социалистической, 128 в городе Ростове-на-Дону, локализовали, сообщил RostovGazeta пожарный на месте происшествия

"Огонь уже локализовали. До этого он перебросился на крышу", - сообщил один из пожарных, работающих на месте.

По его словам, возгоранию присвоен по меньшей мере третий класс пожароопасности.

Как ранее сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы МЧС России по региону, загорелась квартира на третьем этаже. Пострадавших и погибших нет.

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