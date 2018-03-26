Младенческая смертность в Ростове за год снизилась на 22,9%

Posted 26 марта 2018, 08:43
Published 26 марта 2018, 08:43
Modified 17 сентября 2022, 14:59
Updated 17 сентября 2022, 14:59
"Смертность населения в трудоспособном возрасте в 2017 году снизилась на 18,9%, от болезней кровообращения – на 4,8%, младенческая смертность – на 22,9%, от злокачественных образований – на 13,4%", - сказала она.
В прошедшем году в Ростове родились свыше 12,6 тысячи младенцев. По словам Кожуховой, Ростов вошел в тройку городов и районов области, где естественный прирост населения положительный – рождаемость превышает смертность.