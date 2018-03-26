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Posted 26 марта 2018, 08:43

Published 26 марта 2018, 08:43

Modified 17 сентября 2022, 14:59

Updated 17 сентября 2022, 14:59

Младенческая смертность в Ростове за год снизилась на 22,9%

26 марта 2018, 08:43
Сюжет
Новости Ростова
Младенческая смертность в городе Ростове-на-Дону за год снизилась на 22,9%, сообщила замглавы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова.

"Смертность населения в трудоспособном возрасте в 2017 году снизилась на 18,9%, от болезней кровообращения – на 4,8%, младенческая смертность – на 22,9%, от злокачественных образований – на 13,4%", - сказала она.

В прошедшем году в Ростове родились свыше 12,6 тысячи младенцев. По словам Кожуховой, Ростов вошел в тройку городов и районов области, где естественный прирост населения положительный – рождаемость превышает смертность.

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#Новости Ростова#Новости
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