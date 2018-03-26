Свыше 50 человек эвакуировали из горящего дома в Ростове

Posted 26 марта 2018, 17:49
Published 26 марта 2018, 17:49
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
"В понедельник вечером загорелась квартира на третьем этаже четырехэтажного дома. Сотрудники МЧС эвакуировали местных жителей", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в доме несколько подъездов. На месте находятся 13 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.
Информации о происшествии от официальных служб не поступало. Известно, что ранее горел дом, который располагается рядом. Сейчас он разрушен и огорожен забором.
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