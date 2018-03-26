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Posted 26 марта 2018, 17:49

Published 26 марта 2018, 17:49

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Свыше 50 человек эвакуировали из горящего дома в Ростове

26 марта 2018, 17:49
В Ростове-на-Дону спасатели эвакуировали свыше 50 жильцов дома по улице Социалистической, где в понедельник произошел пожар, сообщает корреспондент RostovGazeta.

"В понедельник вечером загорелась квартира на третьем этаже четырехэтажного дома. Сотрудники МЧС эвакуировали местных жителей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в доме несколько подъездов. На месте находятся 13 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Информации о происшествии от официальных служб не поступало. Известно, что ранее горел дом, который располагается рядом. Сейчас он разрушен и огорожен забором.

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