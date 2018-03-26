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Posted 26 марта 2018, 13:31

Published 26 марта 2018, 13:31

Modified 1 октября, 14:27

Updated 1 октября, 14:27

Телефоны в иконе прислали по почте в колонию Ростовской области

26 марта 2018, 13:31
Телефоны в иконе прислала жительница Ростова-на-Дону в исправительную колонию №5 в Константиновске, сообщило региональное ГУФСИН.

"В бандероли, полученной на имя отбывающего срок за убийство и разбой осужденного, сотрудники колонии обнаружили спрятанные в задней стенке иконы два мобильных телефона с накопителем и sim-картой", - сказано в сообщении.

По факту происшедшего начали проверку.

Ранее сообщалось, что открывший на территории ростовской ИК цех бизнесмен попытался пронести осужденным наркотики.

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