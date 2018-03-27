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Posted 27 марта 2018, 14:18

Published 27 марта 2018, 14:18

Modified 1 октября, 14:24

Updated 1 октября, 14:24

Бешенство обнаружили у павшей коровы в Ростовской области

27 марта 2018, 14:18
Бешенство выявили у павшей коровы в хуторе Гуреев Ростовской области, сообщила региональная СББЖ.

"В ветслужбу обратился хозяин животного, сообщивший, что корова перестала есть и пить и начала проявлять признаки агрессии", - сказано в сообщении.

До проявления болезни мужчина видел на своем подворье лисицу.

Корову изолировали и через сутки она пала, взятые анализы показали бешенство.

В настоящее время в населенном пункте проводят мероприятия по недопущению распространения заболевания, хозяина больного животного направили к врачам.

Напомним, это уже четвертый случай бешенства в Ростовской области с начала 2018 года.

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#Экономика#Новости
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