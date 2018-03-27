Более 2,5 тыс очагов произрастания конопли уничтожили в Ростовской области

Posted 27 марта 2018, 13:14
Published 27 марта 2018, 13:14
Modified 1 октября, 13:19
Updated 1 октября, 13:19
"Общая площадь свободно произрастающей конопли достигла 39,9 гектара", - сказано в сообщении.
Отмечается, что дикорастущая конопля способствует распространению наркомании, по этой причине в регионе регулярно проводят рейды по обнаружению очагов ее произрастания.
Активное участие в рейдах принимают казаки, которые в рамках акции "Единый день борьбы с дикорастущей коноплей" выявили и уничтожили более 2,5 миллиона кустов.
По данным ГБУ "Наркологический диспансер" Ростовской области, на 1 января 2018 года, уровень болезненности наркологическими расстройствами за 2017 год составил 209,2 (8 849 человек), а заболеваемость 9,6 (408 человек).
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