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Posted 27 марта 2018, 13:14

Published 27 марта 2018, 13:14

Modified 1 октября, 13:19

Updated 1 октября, 13:19

Более 2,5 тыс очагов произрастания конопли уничтожили в Ростовской области

27 марта 2018, 13:14
За 2017 год в Ростовской области уничтожили свыше 2,5 тысячи очагов дикорастущей конопли, сообщило облправительство.

"Общая площадь свободно произрастающей конопли достигла 39,9 гектара", - сказано в сообщении.

Отмечается, что дикорастущая конопля способствует распространению наркомании, по этой причине в регионе регулярно проводят рейды по обнаружению очагов ее произрастания.

Активное участие в рейдах принимают казаки, которые в рамках акции "Единый день борьбы с дикорастущей коноплей" выявили и уничтожили более 2,5 миллиона кустов.

По данным ГБУ "Наркологический диспансер" Ростовской области, на 1 января 2018 года, уровень болезненности наркологическими расстройствами за 2017 год составил 209,2 (8 849 человек), а заболеваемость 9,6 (408 человек).

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