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Posted 27 марта 2018, 07:04

Published 27 марта 2018, 07:04

Modified 1 октября, 15:26

Updated 1 октября, 15:26

Дорогу к стадиону "Ростов-Арена" признали не соответствующей требованиям

27 марта 2018, 07:04
Дорожное движение вокруг стадиона "Ростов-Арена" не отвечает всем требованиям безопасности на текущий момент, рассказал ВРИО начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, подполковник полиции Алексей Токин.

"В рамках реализации мероприятий по подготовке улично-дорожной сети проведенная в марте проверка строительной площадки, а также прилегающих территорий к стадиону "Ростов-Арена" показала, что организация дорожного движения на территории объекта не соответствует нормативным требованиям", – сообщил он.

Вопрос маршрутов был исследован, в результате чего было выявлено 234 недостатка, подчеркнул Токин.

"Одним из системных недостатков является отсутствие предусмотренных обязательным требованием пешеходных ограждений на регулируемых пешеходных переходах", – отметил он.

На устранение выявленных недостатков было выдано более 200 предписаний преимущественно юридическим, но также и должностным лицам, заключил спикер.

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