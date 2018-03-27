Дорогу к стадиону "Ростов-Арена" признали не соответствующей требованиям

Posted 27 марта 2018, 07:04
Published 27 марта 2018, 07:04
Modified 1 октября, 15:26
Updated 1 октября, 15:26
"В рамках реализации мероприятий по подготовке улично-дорожной сети проведенная в марте проверка строительной площадки, а также прилегающих территорий к стадиону "Ростов-Арена" показала, что организация дорожного движения на территории объекта не соответствует нормативным требованиям", – сообщил он.
Вопрос маршрутов был исследован, в результате чего было выявлено 234 недостатка, подчеркнул Токин.
"Одним из системных недостатков является отсутствие предусмотренных обязательным требованием пешеходных ограждений на регулируемых пешеходных переходах", – отметил он.
На устранение выявленных недостатков было выдано более 200 предписаний преимущественно юридическим, но также и должностным лицам, заключил спикер.
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