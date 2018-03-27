Под Ростовом осудили экс-полицейского, лишавшего премий подчиненных

Было установлено, что нарушитель с целью получения денежных средств в качестве премии для себя лично и для участковых уполномоченных, имеющих действующие дисциплинарные взыскания, незаконно распределил между ними денежные средства, ранее полученные от сотрудников, не имеющих дисциплинарных взысканий.