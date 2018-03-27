Под Ростовом осудили экс-полицейского, лишавшего премий подчиненных

Posted 27 марта 2018, 13:08
Published 27 марта 2018, 13:08
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Было установлено, что нарушитель с целью получения денежных средств в качестве премии для себя лично и для участковых уполномоченных, имеющих действующие дисциплинарные взыскания, незаконно распределил между ними денежные средства, ранее полученные от сотрудников, не имеющих дисциплинарных взысканий.
При этом сотрудники оставались без материального вознаграждения за выполнение особо сложных и важных заданий. Было возбуждено уголовное дело.
Суд также назначил бывшему полицейскому испытательный срок на один год. Приговор не ступил в законную силу и может быть обжалован.
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