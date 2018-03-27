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Posted 27 марта 2018, 13:08

Published 27 марта 2018, 13:08

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Под Ростовом осудили экс-полицейского, лишавшего премий подчиненных

27 марта 2018, 13:08
В Ростовской области суд приговорил к одного году лишения свободы условно начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Семикаракорскому району, который незаконно выписывал премии подчиненным, сообщает Семикаракорский райсуд региона.

Было установлено, что нарушитель с целью получения денежных средств в качестве премии для себя лично и для участковых уполномоченных, имеющих действующие дисциплинарные взыскания, незаконно распределил между ними денежные средства, ранее полученные от сотрудников, не имеющих дисциплинарных взысканий.

При этом сотрудники оставались без материального вознаграждения за выполнение особо сложных и важных заданий. Было возбуждено уголовное дело.

Суд также назначил бывшему полицейскому испытательный срок на один год. Приговор не ступил в законную силу и может быть обжалован.

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