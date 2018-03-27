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Posted 27 марта 2018, 14:53

Published 27 марта 2018, 14:53

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Взрослые в Ростовской области стали реже вовлекать детей в преступность

27 марта 2018, 14:53
Количество преступлений, которые совершили несовершеннолетние совместно со взрослыми, в Ростовской области за год снизилось на 15,3%, сообщила министр образования региона Лариса Балина.

"Количество преступлений с участием несовершеннолетних за год снизилось на 8,7%, а преступлений, совершенных в группах со взрослыми, – на 15,3%", - сказала она.

По ее словам, удельный вес подростковой преступности в регионе также упал до 3,4%, а также почти на 20% снизилось количество особо опасных преступлений, которые были совершены лицами до достижения ими возраста привлечения к уголовной ответственности.

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