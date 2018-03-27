Взрослые в Ростовской области стали реже вовлекать детей в преступность

Posted 27 марта 2018, 14:53
Published 27 марта 2018, 14:53
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
"Количество преступлений с участием несовершеннолетних за год снизилось на 8,7%, а преступлений, совершенных в группах со взрослыми, – на 15,3%", - сказала она.
По ее словам, удельный вес подростковой преступности в регионе также упал до 3,4%, а также почти на 20% снизилось количество особо опасных преступлений, которые были совершены лицами до достижения ими возраста привлечения к уголовной ответственности.