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Posted 28 марта 2018, 14:10

Published 28 марта 2018, 14:10

Modified 1 октября, 15:36

Updated 1 октября, 15:36

Кишечную палочку в сливочном масле нашли эксперты из Ростова

28 марта 2018, 14:10
Кишечную палочку в сливочном масле производства Тверской и Волгоградской областей, а также Краснодарского края обнаружили сотрудники ростовского референтного центра Россельхознадзора, сообщается на сайте учреждения.

"Бактерии группы кишечной палочки нашли в четырех образцах продукции", - сказано в сообщении.

Кроме того, в молочной продукции местного производства обнаружили антибиотики и растительные жиры. Кроме продукции Ростовской области аналогичные нарушения выявили в продуктах из Самарской, Саратовской областей, Ставропольского края и Республики Кабардино-Балкарии.

Всего за март сотрудники центра взяли 112 проб молочной продукции.

Напомним, остатки опасных ветпрепаратов обнаружил сотрудник ростовского центра в субпродуктах из мяса птицы производства Саратовской области.

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