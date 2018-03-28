Кишечную палочку в сливочном масле нашли эксперты из Ростова

Posted 28 марта 2018, 14:10
Published 28 марта 2018, 14:10
Modified 1 октября, 15:36
Updated 1 октября, 15:36
"Бактерии группы кишечной палочки нашли в четырех образцах продукции", - сказано в сообщении.
Кроме того, в молочной продукции местного производства обнаружили антибиотики и растительные жиры. Кроме продукции Ростовской области аналогичные нарушения выявили в продуктах из Самарской, Саратовской областей, Ставропольского края и Республики Кабардино-Балкарии.
Всего за март сотрудники центра взяли 112 проб молочной продукции.
Напомним, остатки опасных ветпрепаратов обнаружил сотрудник ростовского центра в субпродуктах из мяса птицы производства Саратовской области.
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