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Posted 28 марта 2018, 14:12

Published 28 марта 2018, 14:12

Modified 1 октября, 14:50

Updated 1 октября, 14:50

Шойгу помолился за упокой погибших в Кемерове

28 марта 2018, 14:12
Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Храм святителя Николая Чудотворца в Подкопаях, где состоялась заупокойная служба по погибшим и молебен о здравии выживших в кемеровском торговом центре, передают "Новые известия".

Напомним, что в результате пожара, который начался в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта 2018 года, погибли 64 человека. Возгорание началось на четвертом этаже здания, где располагались кинотеатр и детский досуговый центр.

Среда, 28 марта 2018 года, в России был объявлен днем национального траура.

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