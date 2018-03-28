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Posted 28 марта 2018, 06:27

Published 28 марта 2018, 06:27

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Тяжелоатлеты Ростовской области победили в Кубке России

28 марта 2018, 06:27
Спортсмены из Ростовской области стали победителями Кубка России по тяжелой атлетике, информирует Минспорт региона.

"Первое место заняла Кристина Соболь, которая выступала в категории до 53 килограммов. Бронзовые медали завоевали Тимур Орликов и Анастасия Немцева", - сказано в сообщении.

Соревнования прошли в Сочи. Они длились с 22 по 28 марта. В них поучаствовали свыше 200 спортсменов из 45 субъектов.

В программу входили личные и командные упражнения.

Ранее ростовчанки привезли медали с первенства РФ по художественной гимнастике. Они стали третьими в упражнениях с пятью парами булав. Соревнования прошли в Казани с 24 по 25 марта.

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#Спорт#Новости
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