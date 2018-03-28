В Азове 11-летний мальчик сорвался с крыши девятиэтажки и погиб

В Азове Ростовской области ребенок пробрался на крышу многоэтажного дома, он сорвался и упал вниз, пострадавший скончался в реанимации, информирует региональное УСКР.

"По данным следствия, 11-летний мальчик через не запертый деревянный люк пробрался на крышу девятиэтажного дома. Далее он хотел спуститься на козырек подъезда, сорвался и упал", - сказано в сообщении. Отмечается, что пострадавшего доставили в реанимацию. Он скончался в этот же день, не приходя в сознание. Следователь осмотрел место происшествия и тело погибшего. В данный момент проводится проверка. р1