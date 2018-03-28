В Азове 11-летний мальчик сорвался с крыши девятиэтажки и погиб

Posted 28 марта 2018, 08:20
Published 28 марта 2018, 08:20
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
"По данным следствия, 11-летний мальчик через не запертый деревянный люк пробрался на крышу девятиэтажного дома. Далее он хотел спуститься на козырек подъезда, сорвался и упал", - сказано в сообщении.
Отмечается, что пострадавшего доставили в реанимацию. Он скончался в этот же день, не приходя в сознание.
Следователь осмотрел место происшествия и тело погибшего. В данный момент проводится проверка.
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