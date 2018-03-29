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Posted 29 марта 2018, 03:06

Published 29 марта 2018, 03:06

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Новый водородный кроссовер Hyundai Nexo поступил в продажу

29 марта 2018, 03:06
Продажи нового южнокорейского водородного кроссовера Hyundai Nexo стартовали после торжественной передачи автомобилей властям двух городов на родине производителя, сведения опубликовал портал Autodr.

"Новинка будет стоить $63,9 - 67 тысячи в зависимости от комплектации", - сказано в публикации.

За неделю до начала продаж компания получила более одной тысячи предзаказов на новый кроссовер, в первый день покупатели оставили свыше 700 заявок.

Отмечается, что производитель пообещал 10 лет гарантии на топливные элементы нового кроссовера и дальнейшее развитие автомобилей на водородном топливе.

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