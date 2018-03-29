Новый водородный кроссовер Hyundai Nexo поступил в продажу

Posted 29 марта 2018, 03:06
Published 29 марта 2018, 03:06
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
"Новинка будет стоить $63,9 - 67 тысячи в зависимости от комплектации", - сказано в публикации.
За неделю до начала продаж компания получила более одной тысячи предзаказов на новый кроссовер, в первый день покупатели оставили свыше 700 заявок.
Отмечается, что производитель пообещал 10 лет гарантии на топливные элементы нового кроссовера и дальнейшее развитие автомобилей на водородном топливе.
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