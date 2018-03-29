В Ростовской области назначили главу аппарата Общественной палаты

Posted 29 марта 2018, 06:40
Published 29 марта 2018, 06:40
Modified 17 сентября 2022, 15:00
Updated 17 сентября 2022, 15:00
"Овчаренко родился в Зверево, он является доктором социологических наук. В 2014 году он занимал должность замглавы департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений региона", - сказано в сообщении.
Отмечается, что до нового назначения Овчаренко работал в Южно-Российском институте управления. Структура занимается обеспечением деятельности Общественной палаты, ее учредителем стал донской регион.
Предельная штатная численность аппарата составляет пять единиц.
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