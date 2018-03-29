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Posted 29 марта 2018, 06:40

Published 29 марта 2018, 06:40

Modified 17 сентября 2022, 15:00

Updated 17 сентября 2022, 15:00

В Ростовской области назначили главу аппарата Общественной палаты

29 марта 2018, 06:40
Новым директором Общественной палаты Ростовской области, которая была создана в январе 2018 года, стал Роман Овчаренко, информирует правительство региона.

"Овчаренко родился в Зверево, он является доктором социологических наук. В 2014 году он занимал должность замглавы департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений региона", - сказано в сообщении.

Отмечается, что до нового назначения Овчаренко работал в Южно-Российском институте управления. Структура занимается обеспечением деятельности Общественной палаты, ее учредителем стал донской регион.

Предельная штатная численность аппарата составляет пять единиц.

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