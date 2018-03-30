Операцию по восстановлению слуха провели 160 детям в Ростовской области

Posted 30 марта 2018, 12:06
Published 30 марта 2018, 12:06
Modified 1 октября, 14:13
Updated 1 октября, 14:13
"Кохлеарный имплант заменяет погибшие клетки во внутреннем ухе и напрямую стимулирует слуховой нерв, являясь таким образом наиболее эффективным методом восстановления слуха", - сказано в сообщении.
Все дети после операции получают специализированное сопровождение в специально созданном ресурсном центре. Адаптироваться в обществе после операции маленьким пациентам помогают психологи, логопеды и сурдопедагоги. После курса реабилитации дети могут получать полноценное образование наравне со здоровыми школьниками.
Напомним, в ноябре 2017 года в Ростовской области успешно провели первую операцию по пересадке сердца.
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