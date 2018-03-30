В Ростове планируют внедрить единый проездной

Posted 30 марта 2018, 08:09
Published 30 марта 2018, 08:09
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
«Задача сделать единый проездной для автобусов, троллейбусов, маршруток и городской электричке», - сказал Кушнарев.
По его словам, это еще одна мера, которая направлена на то, чтобы сделать процедуру перевозок в городе более прозрачной. Кушнарев также отметил, что введение дифференцированной оплаты проезда в общественном транспорте (когда по безналичному расчету проезд на четыре рубля дешевле) полностью оправдал себя. Однако, по его словам, система "требует доработки" и "есть определенный момент, который необходимо совершенствовать".
С момента введения дифференцированного тарифа на оплату проезда в городском транспорте, по словам заместителя генерального директора ООО "Агентство развития платежных систем" Алексея Торицына, объем транзакций, совершенных с помощью транспортных карт вырос на 100%. По его словам, до этого транспортными картами пользовались только пенсионеры. В настоящее время новыми терминалами оплаты картой оборудованы 426 единиц общественного транспорта.
По словам Торицына, каждая пятая поезда в городе оплачивается с помощью банковской или транспортной карты. "Статистика по процентам безналичной оплаты достигает в среднем около 20%. У коммерческих транспортных компаний процент наибольший, муниципальные транспортные компании пока отстают", - сказал он.
Сейчас компания ведет переговоры с крупным государственным банком о том, чтобы организовать пополнение транспортных карт через банкоматы и личный кабинет горожан. До этого пополнить транспортные карты можно было в терминалах регионального банка.