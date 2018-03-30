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Posted 30 марта 2018, 08:09

Published 30 марта 2018, 08:09

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

В Ростове планируют внедрить единый проездной

30 марта 2018, 08:09
Сюжет
Новости Ростова
Единый проездной билет на все виды общественного транспорта планируют создать в городе Ростове-на-Дону, сообщил на заседании совета по инвестициям глава городской администрации Виталий Кушнарев.

«Задача сделать единый проездной для автобусов, троллейбусов, маршруток и городской электричке», - сказал Кушнарев.

По его словам, это еще одна мера, которая направлена на то, чтобы сделать процедуру перевозок в городе более прозрачной. Кушнарев также отметил, что введение дифференцированной оплаты проезда в общественном транспорте (когда по безналичному расчету проезд на четыре рубля дешевле) полностью оправдал себя. Однако, по его словам, система "требует доработки" и "есть определенный момент, который необходимо совершенствовать".

С момента введения дифференцированного тарифа на оплату проезда в городском транспорте, по словам заместителя генерального директора ООО "Агентство развития платежных систем" Алексея Торицына, объем транзакций, совершенных с помощью транспортных карт вырос на 100%. По его словам, до этого транспортными картами пользовались только пенсионеры. В настоящее время новыми терминалами оплаты картой оборудованы 426 единиц общественного транспорта.

По словам Торицына, каждая пятая поезда в городе оплачивается с помощью банковской или транспортной карты. "Статистика по процентам безналичной оплаты достигает в среднем около 20%. У коммерческих транспортных компаний процент наибольший, муниципальные транспортные компании пока отстают", - сказал он.

Сейчас компания ведет переговоры с крупным государственным банком о том, чтобы организовать пополнение транспортных карт через банкоматы и личный кабинет горожан. До этого пополнить транспортные карты можно было в терминалах регионального банка.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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