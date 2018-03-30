В Ростове планируют внедрить единый проездной

По его словам, это еще одна мера, которая направлена на то, чтобы сделать процедуру перевозок в городе более прозрачной. Кушнарев также отметил, что введение дифференцированной оплаты проезда в общественном транспорте (когда по безналичному расчету проезд на четыре рубля дешевле) полностью оправдал себя. Однако, по его словам, система "требует доработки" и "есть определенный момент, который необходимо совершенствовать".